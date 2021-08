Venstre: Militærrapport om Afghanistan viser regeringens fejl

Det siger udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen (V), efter at klassificerede dokumenter, som Berlingske har set, viser, at chefen for de danske styrker i Afghanistan i juni advarede om, at den afghanske hær var i opløsning, og at den militante bevægelse Taliban var i fremmarch i landet. Blandt andet mod hovedstaden Kabul.

Venstre mener, at regeringen har et kæmpe forklaringsproblem i forhold til Afghanistan.

Begge dele har de seneste uger vist sig at holde stik. Og lige nu finder et storstilet evakueringsarbejde sted, hvor Danmark, USA og andre allierede lande forsøger at få deres statsborgere ud af Afghanistan.

- Det her illustrerer det behov, der er for, som vi har sagt i hele forløbet, at når operationen forhåbentlig succesfyldt er færdig om få dage, så skal der være et politisk efterspil, siger Aastrup Jensen.

- Der skal være en uafhængig undersøgelse af alt, hvad der er foregået. Som jeg læser det, så har alt det, vi har sagt, været korrekt.

- Regeringen skulle være startet op, dengang vi snakkede om det i løbet af sommeren. Det var ikke bare os, men også andre partier, eksperter og tolke, som var fremme i pressen, siger Aastrup Jensen.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har forklaret, at analyser og efterretninger om situationen i Afghanistan var "helt afkoblet fra virkeligheden. Det kalder på selvransagelse".

Men det holder altså ikke, mener Venstre.

- Forløbet har med al tydelighed bevist, at der har været så mange fejl, som man åbenbart, og jeg siger åbenbart, har forsøgt at skjule, siger Aastrup Jensen.

Han vil ikke svare på, hvilke konsekvenser sagen eventuelt kan få for de ansvarlige ministre. Foruden Kofod er det forsvarsminister Trine Bramsen (S).

Rapporten er stilet til Forsvarskommandoen, men også sendt til en række andre institutioner i Forsvaret og til den danske ambassade i Kabul, som hører under Udenrigsministeriet.

I rapporten beskriver oberst Timm Willum Larsen ifølge Berlingske, at den afghanske hær er "udfordret på stort set alle parametre, og TB (Taliban, red.) vinder frem". Samt at "sikkerhedssituationen" er "stærkt udfordret".

Der kommer dog ikke et nøjagtigt bud på, hvornår Taliban kunne forventes at indtage Kabul.