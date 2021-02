Venstre: Genåbning skal ikke vente på kæmpe testkapacitet

Det mener Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, efter at regeringen onsdag har lanceret en ny, storstilet plan for massiv testning for covid-19 som en afgørende forudsætning for genåbning af samfundet.

En genåbning af for eksempel skolerne kan ikke vente på, at myndighederne får opbygget en langt større kapacitet, så elever og skolepersonale kan blive testet flere gange om ugen.

Det sker halvanden uge før, at de nuværende restriktioner står til at løbe ud, og efter at to måneders hårde restriktioner har sendt smittetallene langt ned.

I den seneste tid har flere partier - blandt andet Venstre og SF - talt for, at smitten er så lav, at de ældste skoleklasser og dele af detailhandlen bør kunne åbnes. For førstnævnte ændrer regeringens udmelding ikke noget.

- Jeg synes, man bliver nødt til at holde fast i, at vi har meget lave smittetal. Vi har en befolkning, der har svært ved at forstå behovet for restriktionerne. Og vi har nu haft covid-19 i et år og bliver nødt til at lære at leve med sygdommen.

- Det er med det i bagagen, at vi skal bevæge os ind i en gradvis genåbning.

- Ikke ved at opstille en ny, meget voldsom forudsætning om, at vi pludselig skal have millioner af test klar, inden vi kan begynde en gradvis genåbning, siger Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen.

Onsdag fortalte blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S), at evnen til at teste elever og lærere flere gange om ugen er afgørende for, hvornår de kan vende tilbage til skolen.

Nick Hækkerup sagde desuden, at han ikke regner med, at den øgede testkapacitet vil være klar inden for kort tid:

- Hvis vi sagde, at alle folkeskoleklasser og ungdomsuddannelser åbner, så skal man op på 160.000 test om dagen. Det er en kæmpe, kæmpe opgave. Jeg tror ikke, beregningerne viser, at vi kan åbne 1. marts.

Venstre Martin Geertsen mener ikke, at en genåbning af skolerne behøver afvente, at testapparatet er på plads.

- Vi må ikke bringe os selv i en situation, at man skal stable en enorm testkapacitet på benene, inden man gradvist kan genåbne Danmark.

- Ingen kan have noget imod at opbygge en større testkapacitet, men det må ikke blive en firkantet forudsætning for genåbning af eksempelvis skoler og højskoler. Man må opbygge testkapaciteten sideløbende, siger Martin Geertsen.