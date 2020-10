Venstre: Finansiering af pension er dybt uansvarlig i krisetid

Venstre kalder det "dybt uansvarligt", at regeringen har lavet en aftale om en tidligere pension for dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet.

- Det er dybt uansvarligt, at regeringen midt i en økonomisk krise retter et angreb mod danske virksomheder og iværksættere ved at hæve skatterne med to milliarder kroner og gør det sværere at investere i danske arbejdspladser.

- Det er en vækstdræber for Danmark, og det er bestemt ikke det, vi har brug for, siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Aftalen ender med at trække cirka 10.000 personer ud af arbejdsstyrken, hvilket han kritiserer. Det fremgår af forståelsespapiret, der lod Socialdemokratiet danne regering, at der skal kompenseres for den slags.

Pensionsaftalen betyder, at man optjener ret til tidlig pension, alt efter hvor lang tid man har været på arbejdsmarkedet. 42 års anciennitet gør det muligt at gå et år tidligere på pension. 43 år udløser to år. 44 år vil give mulighed for at gå tre år tidligere.

Det betyder dog ikke, at man kan gå på pension i det øjeblik, man opfylder kriteriet. Alle skal arbejde videre, til de er blevet mindst 64 år, hvor de har været 47 år på arbejdsmarkedet.

Personer, der kun optjener ret til et års tidligere pension, skal arbejde, til de bliver 66 år.

Foruden pensionsaftalen udvides muligheden for at få seniorpension, så alle, med en arbejdsevne på 18 timer om ugen, kan få seniorpension. Udvidelsen skal aftales nærmere med partierne bag seniorpensionen.

Det er blandt andet Venstre, som er uenig i aftalepartiernes forslag til finansiering, men er villig til at drøfte en udvidelse.

- Hvis man er slidt ned, skal man have mulighed for en tidlig pension, uanset om man er fysisk eller psykisk nedslidt. Vi vil gerne drøfte forbedringer af seniorpension, som vi indførte i vores regeringstid, siger Hans Andersen.

Parterne har fundet en finansiering på 450 millioner kroner til at lempe reglerne for at få seniorpension, der i dag er på 15 timer.

Men det er først fra 2024. Det undrer Hans Andersen.

Han foreslår, at pengene i stedet findes gennem beløbsordningen, der er en mulighed for en arbejdsgiver hurtigt at ansætte udenlandsk arbejdskraft.