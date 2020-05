Venstre: Det er et vigtigt skridt mod normalisering i Danmark

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, mener, at det er et stort og positivt skridt, der bliver taget i fase 2.

- Det er positivt, at vi tager et stort skridt i retningen af normalisering af forholdene i Danmark, siger Jakob Ellemann-Jensen.

- Det er klart, at det skal være sundhedsfagligt forsvarligt hele vejen igennem. Det mener vi også, at det er, med de tiltag vi har lavet nu, siger han.

Venstre-formanden understreger, at det er vigtigt, at Danmark så hurtigt som muligt vender tilbage til normalen.

For Venstre har det ligeledes været vigtigt at åbne det, som har givet størst samfundsøkonomisk gevinst.

- Det her efterlader en stor regning, og den regning skal minimeres. Jeg håber snart, at vi kan diskutere, hvordan det skal foregå, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Formanden gik ind til forhandlingerne på Marienborg med et ønske om at hæve forsamlingsforbuddet.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortalte på et pressemøde efter forhandlingerne, at det nuværende forsamlingsforbud på ti personer i hvert fald gælder måneden ud.

- Forsamlingsforbuddet er en af de ting, vi også har drøftet. Jeg havde gerne set, at vi havde haft testet voldsomt mange flere, fordi så kunne vi have givet flere frihedsgrader, siger Jakob Ellemann-Jensen (V).

Venstres formand fortæller, at det er vigtigt at opnå den rigtige balance, så man ikke går for langt i genåbningen af Danmark.