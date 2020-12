Veninde om opdragelsesrejse: Troede hun aldrig kom hjem

Ved Retten i Lyngby står et forældrepar tiltalt for at have sendt deres to børn til Somalia under forhold, der har bragt børnenes sundhed eller udvikling i alvorlig fare.

En af den dengang 15-årige datters veninder forklarer mandag morgen i retten, at venindegruppen allerede inden rejsen var bekymret for pigens velvære.

Veninden vidste, at der var uro i hjemmet, og at faren var blevet sur på pigen og havde barberet hende skaldet, efter at pigen havde været i Aarhus med sine veninder.

Derfor advarede pigens veninder hende mod at tage afsted til Somalia.

- Vi sagde til hende, at hun ikke skulle tage af sted. Vi var bange for, at hun aldrig ville komme hjem, siger veninden.

Venindegruppen var i regelmæssig kontakt med pigen i de første par uger, efter at hun den 12. juli 2018 var taget afsted til Somalia, men pludselig mistede de kontakten.

Veninderne kontaktede pigens familie, der fortalte, at pigen havde været involveret i en ulykke og nu lå i koma på et somalisk hospital.

I efteråret 2018 lykkedes det pigen at kontakte sine veninder. Hun gik i koranskole og boede i et hus på landet, og hendes mobiltelefon og pas var blevet låst væk, fortalte hun.

Hun fortalte videre, at hendes far ikke ville lade hende rejse hjem til Danmark, og at han havde betalt en læge for at underskrive nogen falske papirer, der understøttede at hun lå i koma dernede.

Pigen formåede at holde kontakten til venindegruppen, når hun engang imellem fik lov at låne sin storebrors mobiltelefon.

Den 1. marts 2019 sendte hun en lydbesked, som veninden gik til kommunen med.

- Jeg har aldrig ligget i koma. Min far efterlod mig og min bror i Somalia. Jeg vil gerne hjem og gå i gymnasiet. Min far har været hård ved mig i flere år. Jeg vil ikke starte en sag op mod ham, jeg vil bare tilbage.

- Vi bor langt væk fra lufthavnen. Jeg håber virkelig, I kan hente os. Ikke sig til ham, at jeg har haft kontakt til mine veninder eller kommunen, lød beskeden.

Derfra lykkedes det kommunen og Udenrigsministeriet at få flyttet pigen til et sikkert sted. Den 19. maj vendte pigen tilbage til Danmark.

Sagen forventes afsluttet tirsdag.