Vejrvarsler: Derfor bliver det en kold vinter

Men selv om vi måske i dag trækker på skuldrene af fortidens vejrvarsler, fordi det hænger sammen med gammel overtro, så passer varslet ganske godtmed vejret i 2021, hvor det her dagen efter Kyndelmisse vælter ned med sne. Samtidig spår vejrmeteorologerne, at frost og kulde i mange dage fremover vil være den fremherskende vejrtype i Danmark.

Et andet varsel går på, at hvis et dyr i hi ser sin egen skygge 2. februar, så vil vinteren varer seks uger mere.

I området Punxsutawney i den amerikanske delstat Pennsylvania går man så meget op i vejrvarslet, at man hver år 2. februar har den tradionsrige Groundhog Day, der startede helt tilbage til 1887.

På dagen slippes et murmeldyr fri. Er vejret klart vil det ifølge fortællingen søge ind i sin egen hule igen, mens en overskyet himmel for den til at blive ude. Dermed indikerer murmeldyret, om vinteren fortsætter eller er ovre.