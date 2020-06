Vejrskifte til køligere sommervejr er begyndt

Og det køligere vejr ser ud til at fortsætte ind i denne uge, melder vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) Frank Nielsen.

Efter mange dage med høj sol og varmebølge satte en koldfront en stopper for det sommerlige vejr søndag.

- Det har været helt ned til otte grader i nat. Så det er en væsentlig forandring, og de fleste har nok sovet godt i nat indendørs med de lavere temperaturer, siger Frank Nielsen.

Et lavtryk over Skotland vil ifølge meteorologen bevæge sig over Danmark i løbet af det næste halvandet døgn.

- Lavtrykket kommer til at sætte dagsorden med flere skyer, byger og måske også med torden, siger Frank Nielsen og tilføjer:

- Det bliver ikke noget at skrive hjem om. Det bliver lidt træls vejr.

Dagtemperaturerne mandag vil ligge mellem 17 og 22 grader, hvor der bliver varmest østpå. Tirsdag tager temperaturen et dyk til mellem 15 og 19 grader.

Nedbøren i løbet af juni har ifølge Frank Nielsen været ujævnt fordelt over hele landet. Derfor er der også nogen steder i landet, der kan hungre efter regn til marker og haver.

Regnen tirsdag kan desuden lægge en dæmper på brandfareindekset, der har været højt flere steder i landet, herunder på Vestsjælland, Bornholm og Nordøstfyn.

- Men hvis man vil have sol og varme, så er ugens dårligste vejr tirsdag rent temperatur- og nedbørsmæssigt, siger Frank Nielsen.

Vejret retter sig til i løbet af onsdagen og bliver mere stabilt. Torsdag og fredag vil det holde nogenlunde tørt, og temperaturerne vil ligge mellem 17 og 20 grader.

Men en regulær stabiliseringen af vejret udebliver denne uge, siger Frank Nielsen.

- Man kan sige, at det bliver typisk dansk sommervejr med variationer. Fordi solen skinner den ene dag, skal man ikke regne med, at den skinner dagen efter, siger Frank Nielsen.