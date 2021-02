Vejrskifte får København til at lukke for færdsel på isen

Det blev en kort fornøjelse for de skøjteglade københavnere. Fra i dag, onsdag, er det ulovligt at gå ud på isen på alle søer i Københavns Kommune.

Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

Det er ellers ikke mere end få dage siden, at nogle af hovedstadens søer blev åbnet for færdsel. Plusgrader og regnvejr betyder dog, at isen tør hurtigt.