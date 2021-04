Vejle Kommune kræver svar fra bygherre bag ikoniske Bølgen

Det ikoniske byggeri "Bølgen" med udsigt over Vejle Fjord har vundet flere priser for sin arkitektur.

Men nu er der i programmet "Operation X" på TV2 rejst tvivl om, hvorvidt dele af byggeriet er opført i strid med byggetilladelsen.

Det får nu Vejle Kommune til at kræve svar fra bygherren, Bach Gruppen med hovedkontor i Viborg.

Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

Bach Gruppen blev sidste år politianmeldt af Københavns Kommune for mistanke om byggesjusk på et 23 etager højhus på Amager.

Politisagen handler om den type beton, der blev benyttet til byggeriet på Amager.

I Vejle er det Bach Gruppens byggemetode, der er i søgelyset.

"Bølgen" består af fem bygninger. Tre af bygningerne har Bach Gruppen stået for.

Chef for plan, byg og miljø i Vejle Kommune Lars Buksti siger til Vejle Amts Folkeblad, at de tre bygninger er bygget efter en anden metode, end der blev givet tilladelse til.

- Det er en kendt byggemetode, men bygherren (Bach Gruppen, red.) skulle have oplyst om, at de ændrede byggemetode, og det gjorde de ikke, siger Lars Buksti til avisen.

- Derfor har vi nu givet dem et påbud om at dokumentere, at de beregninger, der ligger til grund for metoden, er lavet af en certificeret rådgiver, siger han.

Bach Gruppen har fået en frist til fredag til at svare Vejle Kommune.

I et skriftligt svar til Vejle Amts Folkeblad skriver selskabet, at man ikke fandt det nødvendigt at informere Vejle Kommune om den ændrede metode.

- Men for at sikre, at der absolut ikke er tvivl om, at tingene er i orden, har vi meddelt Vejle Kommune, at vi ønsker at redegøre for ændringen, og den dokumentation er vores rådgivende ingeniører meget tæt på at være færdige med at klargøre til kommunen, skriver selskabet.

Bach Gruppen afviser i samme åndedrag, at der er grund til at være bekymret for bygningens stabilitet.