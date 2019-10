Vejen-sagens ofre er lettede men overvejer efterspil

De fire forurettede, der anmeldte deres forældre for overgreb for 30 år siden i den såkaldte Vejen-sag, er lettede over dommen onsdag i Vestre Landsret.

- Jeg er lettet over, at sagen er afsluttet, og det ved jeg, at mine klienter også er. Det er en stor lettelse, at der nu er faldet dom.

Dommen er efter bistandsadvokatens opfattelse en oprejsning for de fire, der nu er voksne, i kølvandet på byrettens dom for et halvt år siden.

Her blev faren idømt fire års fængsel, men moren blev pure frifundet.

Byretten mente, at der var en risiko for, at nogle af anklagerne baserede sig på falske erindringer hos børnene.

Landsretten ser anderledes på sagen og har fundet Vejen-parret skyldig i voldtægt af en dengang seksårig datter.

Desuden har parret ifølge landsretten haft oralsex med børnene og tvunget dem til at berøre hinandens og kvindens kønsdele.

Ydermere har parret tvunget børnene til seksuelt samkvem med familiens hund.

Parret er af landsretten idømt henholdsvis fem og fire års fængsel.

De fire forurettede, der i dag er i alderen 30 til 36 år, slås stadig med følgerne af overgrebene.

Alle udviser ifølge bistandsadvokaten tegn på såvel psykiske som fysiske skader.

De har ved landsretten fået tilkendt en erstatning på samlet set 150.000 kroner i tortgodtgørelse.

Men selv om der er sat punktum for straffesagen, kommer der muligvis et efterspil.

- Nu må vi se fremad, og vi vil vurdere, hvorvidt vi skal i dialog med Vejen Kommune.

- Man kunne forestille sig, at de (de forurettede, red.) gerne vil i dialog med Vejen Kommune om dens rolle i sagen, siger Birgit Østergaard Nielsen.

Det er under sagen kommet frem, at Vejen Kommune godt vidste, at der var problemer i familien.

Det blev indgivet underretninger til kommunen. Men det var først i 1992, at børnene blev anbragt på et opholdssted.

Og det var en frivillig anbringelse, som forældrene samtykkede i.

I lignende sager om overgreb har ofre i flere tilfælde søgt erstatning for omsorgssvigt hos de pågældende kommuner.

I sommeren 2017 blev tre søstre, der i årene 1999-2005 blev misbrugt af faren i en plejefamilie, tilkendt hver 100.000 kroner i erstatning ved Østre Landsret.

I andre sager, eksempelvis Rebild- og Tønder-sagerne, har kommunerne frivilligt udbetalt erstatninger til ofrene.