Vejarbejde og tæt trafik skaber kø ved Storebælt

Efter betalingsanlægget uden for Korsør bremses trafikken af et vejarbejde, og det har ført til lange køer på stedet.

Bilister, der kører over Storebæltsbroen i retning mod Sjælland, skal lørdag eftermiddag væbne sig med tålmodighed.

Det fortæller Brit Osted Nielsen, vagthavende ved Vejdirektoratet.

- Køen er et par kilometer lang, fortæller hun kort efter klokken 15.

Vejarbejdet betyder, at kun ét spor er åbent på motorvej E20 i retning mod Slagelse. Normalt er der to spor på strækningen.

Vejdirektoratet forventer, at køen opløses omkring klokken 16, hvor trafikken over Storebæltsbroen ventes at stilne af.