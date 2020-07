Vegetarer går i retten: Kræver kødfrie måltider i offentlige køkkener

Det mener Dansk Vegetarisk Forening, der vil gå rettens vej for at få kravet anerkendt ved domstolene.

Daginstitutioner, plejehjem, sygehuse og andre offentlige institutioner skal forpligtes til at have vegetarisk eller vegansk mad på menuen.

Foreningen har på ti dage indsamlet 280.000 kroner til forberedelse af et søgsmål mod en eller flere offentlige institutioner.

Målet er en halv million kroner, oplyser foreningens generalsekretær, Rune-Christoffer Dragsdahl.

- Vi har gennem seks år fået henvendelser fra borgere, der har oplevet, at de ikke har kunnet få et vegetarisk eller vegansk måltid på alt fra daginstitutioner og plejehjem til sygehuse og psykiatrien.

- Vi har også forsøgt at få det igennem politisk med henvendelser til de fleste partier på Christiansborg. Desværre er der ikke sket noget endnu.

- Nu er der så mange borgere i klemme, at vi må have en juridisk afklaring, så vi kan få slået fast, hvad man har af rettigheder, siger han.

Der er eksempelvis daginstitutioner, der slår sig op på at føre en grøn kostpolitik.

Men det skal ifølge Dansk Vegetarisk Forening være et krav, at alle offentlige institutioner kan tilbyde et vegetarisk eller vegansk alternativ.

- Vi har et eksempel med en borger, der har spurgt ti forskellige daginstitutioner i Valby og omegn, og alle har sagt nej.

- I Nordjylland har vi et eksempel, hvor konsekvensen har været, at familien måtte vælge en institution i en helt anden by.

- Vi synes, det er grundlæggende problematisk, at man ikke er sikret den her rimelig basale ret til et grønt måltid, siger Rune-Christoffer Dragsdahl.

Menneskerettighedsdomstolen har anerkendt, at vegetarer og veganer er omfattet af menneskerettighedskonventionen.

Men det er ikke afklaret, om det også kan oversættes til, at en borger har ret til et grønt måltid i en offentlig institution.

Det skal en kommende retssag skabe klarhed over.

Cirka 2,5 procent af danskerne - svarende til 140.000 personer - lever vegetarisk. Det fremgår af tal fra Coop Analyse.

Vegetarer spiser ingen former for kød, fjerkræ, fisk, skaldyr eller andre produkter fra dyr. Nogle supplerer med æg og mælkeprodukter.