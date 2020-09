Veganerpartiets formand trækker sig fra posten

Medstifter af - og formand for - Veganerpartiet Michael Monberg trækker sig fra posten. Det sker dagen efter, at partiet er blevet officielt opstillingsberettiget og har fået partibogstavet "G".

Det skriver Michael Monberg i et opslag på Facebook.

- Det er med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre til de mennesker, som har fundet sig tilrette i organisationen.

- Det har været en af de sværeste beslutninger, som jeg nogensinde har truffet, og lige nu føles det måske forkert.

- Men jeg ved, at timingen er rigtig, og der er stærke kræfter til at overtage, skriver han.

Ifølge opslaget på Facebook er den nye forperson for partiet Lisel Vad Olsson. På partiets hjemmeside skriver hun, at hun arbejder fuld tid for partiet og har bloggen "Taler for dyr".

Hun fortæller, at partiets politik ikke vil ændre sig med skiftet på posten.

- Vi har været igennem nogle hårde år med at få stablet dette her på benene. Michael har gjort et fantastisk stykke arbejde. Nu er vi i mål med vælgererklæringer, og så har Michael mærket, at det var tid til at få set til de ting, han ikke har fået set til.

- Det er vi rigtigt kede af. Men politikken har været undervejs længe, og partiprogrammet står stadig stærkt, siger hun.

I forbindelse med at partiet blev opstillingsberettiget, oplyste de, at partiet ikke vil udtale sig til pressen før 28. september.

- Her åbner vi op for, hvorfor vi er her, hvad vi vil og hvad der skal ske. Det glæder vi os rigtig meget til, siger Lisel Vad Olsson.

Michael Monberg trækker sig ifølge Facebook-opslaget, fordi han "for første gang har muligheden for, med ro i sindet, at fokusere på de ting", som han ikke har kunnet prioritere grundet arbejdet i partiet.

Han skriver yderligere, at han ikke kan "beskrive, hvor hårdt det har været at holde gejsten oppe". Men han glæder sig over, at partiet har "gjort det umulige".

I opslaget glæder han sig over, at Veganerpartiet har holdt ved og har opnået at blive opstillet til Folketinget.

- Vi har i fællesskab skabt en platform, som ingen nogensinde kan tage fra os igen. Og i processen har vi mødt flere hundrede tusinde mennesker, som første gang er blevet mødt med idéen om, at dyrene ikke er til, for at vi kan udnytte og misbruge dem, skriver han.