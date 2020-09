Veganerpartiet tager listebogstavet G fra 20 lokale lister

To borgmesterpartier og 18 andre lokale partier skal have fundet sig et nyt listebogstav til kommunalvalget næste år, efter at Indenrigsministeriet har godkendt Veganerpartiet som opstillingsberettiget til Folketinget og tildelt det listebogstavet G. Som landsdækkende parti får Veganerpartiet eneret på G'et, uanset om andre har benyttet bogstavet tidligere, skriver DK Nyt.