Veganerpartiet kæmper med underskrifter mens landet er lukket

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse. En vælgererklæring er kun gyldig i 18 måneder, hvorefter den bliver ugyldig.

- Ved at udsætte en vælgererklærings deadline vil regeringen give danskerne en fair chance for at kunne nå at gøre Veganerpartiet opstillingsberettiget, siger Michael Monberg fra Veganerpartiet.

Derfor har partiet bedt om en udsættelse af deadline for indsamling af vælgererklæringer. Partiet foreslår at udsætte deadline med samme tidsrum, som regeringen anbefaler borgerne at holde sig væk fra offentlige steder.

Også Kristendemokraterne har samlet mange vælgererklæringer. Partiet har dog været langt hurtigere til at samle sine ind og har en længere deadline, fordi partiet startede sin indsamling senere.

Frygten for udbredelsen af coronavirus har fået regeringen og et samlet Folketing til at lukke store dele af landet ned. På gader og stræder er der væsentlige færre folk end normalt.

Derfor kæmper flere partier med at blive opstillingsberettiget i en tid, hvor det er så godt som umuligt at samle underskrifter på gader, uddannelsessteder og biblioteker.

Veganerpartiet er et af de partier, som er længst i forsøget på at blive opstillingsberettiget til Folketinget. Partiet oplyser, at det har indsamlet over to tredjedele af de mere end 20.000 underskrifter, som er grænsen.

Reelt skal et parti dog indsamle væsentligt flere, da en del enten ikke er gyldige eller på anden vis går tabt i processen.

Ifølge Social- og indenrigsministeriet har Veganerpartiet 12.693 godkendte vælgererklæringer per 2. marts. Partiet oplyser dog, at det var samlet 14.000 i alt siden den dato.

Kristendemokraterne har 12.386 per 2. marts og var ved folketingsvalget 5. juni sidste år tæt på at komme ind for første gang i mere end et årti.