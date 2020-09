Veganerpartiet er nu officielt på stemmesedlen

Veganerpartiet er nu officielt opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Social- og Indenrigsministeriet har godkendt partiets vælgererklæringer. Beskeden er kommet mandag.

Det oplyser partiet.

Veganerpartiet oplyser, at man ikke ønsker at udtale sig til pressen før 28. september. Her holder partiet pressemøde i København.