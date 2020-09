Veganerpartiet er langt fra Folketinget i meningsmåling

Ifølge målingen, der er baseret på 1021 personer og gennemført i den seneste uge, står partiet til 0,3 procent af stemmerne.

Dermed er partiet et stykke fra de 2,0 procent, som er spærregrænsen for at komme i Folketinget.

Veganerpartiet har endnu ikke præsenteret en samlet politik, men vil præsentere både kandidater og et politisk program den 28. september.

Det bliver dog med en ny forperson i Lisel Vad Olsson, der har overtaget posten efter formand Michael Monberg.

Han trak sig i sidste uge, kort efter at partiet blev opstillingsberettiget for at "fokusere på de ting", arbejdet for partiet havde forhindret ham i.

- Det er med kæmpe vemod, at jeg må meddele, at jeg giver faklen videre til de mennesker, som har fundet sig tilrette i organisationen. Det har været en af de sværeste beslutninger, som jeg nogensinde har truffet, og lige nu føles det måske forkert.

- Men jeg ved, at timingen er rigtig, og der er stærke kræfter til at overtage, skrev han på Facebook.

Forperson Lisel Vad Olsson fortalte her, at partiets linje - der altså endnu ikke er meldt ud - ikke ændrer sig med formandsskiftet.

- Vi har været igennem nogle hårde år med at få stablet dette her på benene. Michael har gjort et fantastisk stykke arbejde. Nu er vi i mål med vælgererklæringer, og så har Michael mærket, at det var tid til at få set til de ting, han ikke har fået set til.

- Det er vi rigtig kede af. Men politikken har været undervejs længe, og partiprogrammet står stadig stærkt, sagde hun.

Kristendemokraterne, der i sidste måned blev opstillingsberettiget, står til 1,3 procent af stemmerne i målingen.

Samlet giver målingen et betydeligt forspring til rød blok, der i målingen står til 106 mandater i det 179 mandater store Folketing.