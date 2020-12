Veganerleder idømt fængsel for at filme grise på farm

For at sætte fokus på dyrevelfærd tog Veganerpartiets leder, Henrik Vindfeldt, i maj i fjor til en svinefarm på Nordfalster. Her optog han døde grise på gårdspladsen og svin smurt ind i afføring lukket inde i trange indelukker.

Han ville sætte fokus på manglende dyrevelfærd, men i stedet er fokus nu kommet på ham selv. Onsdag er han ved Retten i Nykøbing Falster idømt 30 dages betinget fængsel for ulovlig indtrængen.

Samme straf har hans kæreste fået. Hun er også del af partiets administration. En 27-årig bekendt, der arbejder som læge i Nordsjælland, er straffet med to ugers betinget fængsel.

Selv om dommen betyder, at de i udgangspunktet ikke skal ind og afsone deres straf, har alle valgt at anke dommen til Østre Landsret.

Retsformand Lone Andersen fortæller, at hun og hendes to domsmænd var enige om at dømme de tre for ulovlig indtrængen. De var også enige om, at det skete under særligt skærpende omstændigheder.

Det var det, fordi de ved deres indtrængen udsatte dyrene for en smitterisiko. Og derved udsatte de svinebonden Jørgen Kjørup for et økonomisk tab eller en risiko for et tab.

Kjørup har i et civilt søgsmål gjort krav på 467.000 kroner. Den sag bliver behandlet i Københavns Byret til marts.

Netop fordi der var tale om særligt skærpende omstændigheder, lyder straffen på fængsel. Normalt ville der være tale om bødestraf.

Derfor får det heller ingen betydning for Henrik Vindfeldts straf, at han også er fundet skyldig i på egen hånd at være trængt ind på et andet svinebrug i Hvalsø i november i fjor, hvor han lavede optagelser.

Her var der ikke rejst tiltale for, at det skulle være sket under særligt skærpende omstændigheder.

Veganerpartiet blev dannet i 2018, og i september i år blev partiet opstillingsberettiget til næste folketingsvalg. Henrik Vindfeldt håber på, at han kan blive valgt ind.