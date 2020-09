Varslet politisk tjek af au pair-ordning ligger dødt

For ti måneder siden varslede udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) et kig på au pairs.

For præcis ti måneder siden lagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) op til, at der skulle kigges på au pair-ordningen. Det udløste en voldsomt debat, hvor specielt Berlingske angreb ministeren.

Siden er der ikke sket noget fra ministeriet, og ifølge ministeriet er der heller ikke noget på vej.

- Udlændinge- og integrationsministeriet har på nuværende tidspunkt ikke nyt at tilføje i forbindelse med au pair-ordningen, svarer Udlændinge- og Integrationsministeriet på spørgsmålet om, hvad der er sket siden december.

Debatten om au pair-ordningen blev startet, da en evaluering af ordningen blev offentliggjort midt i december.

Evalueringen beskrev, at motivationen for au pairs vurderes at være økonomisk. Og altså ikke den kulturudveksling, der er ordningens fundament.

Den viste også, at over 80 procent af au pairs i 2018 kom fra Filippinerne, mens ingen kom fra Vesteuropa. Den viste også, at "alle værtsforældre" fortalte, at deres motivation var at få hjælp til huslige gøremål.

- Jeg bider mærke i, at organisationer og myndigheder blandt andet peger på, at ordningen i dag mest af alt handler om penge og hjælp til praktiske gøremål og ikke kulturel udveksling.

- Jeg synes derfor, at den giver grund til at overveje, hvordan au pair-ordningen skal se ud i fremtiden, og om de nuværende rammer er de rigtige, skrev udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) her.

Fagforeningen FOA støttede kort efter evalueringen op om, at der blev kigget på ordningen.

- Værtsfamilierne er helt klare i mælet, når de skal pege på deres primære motivation for at få en au pair i hjemmet.

- Men at passe børn og gøre rent er reelt arbejde, og her tilsiger den danske model, at så skal man have ordentlige løn- og arbejdsvilkår, skrev formand for Kost- og Servicesektoren i FOA Pia Heidi Nielsen her.

Ministerens udmelding blev dog også mødt af hård kritik. Allerede dagen efter udmeldingen skrev chefredaktør på Berlingske Mette Østergaard, at historien gav hende "lidt blodsmag i munden".

- Au pair-ordningen er en gave til os, som gerne vil betale vores skat, gerne vil bidrage til samfundet, gerne vil være nærværende for vores børn og samtidig slå positivt ud i de problematiske ligestillingsstatistikker, skrev hun.

Tidligere justitsminister Søren Pind (V) skrev i samme avis, at kritik af au pair-ordningen er "udtryk for racisme og misundelse".

I 2019 blev der givet 1016 opholdstilladelser til au pairs. Til og med juli i år er det givet 333 ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet.