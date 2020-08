Varmt vejr og flere smittede betyder øget coronaindsats

Det varme vejr med op til 30 grader kombineret med et stigende antal smittede med coronavirus får politiet til at oprette såkaldte hotspots og øge patruljeringen flere stedet i landet.

Hvis politiet vurderer, at reglerne ikke overholdes, kan det udstede opholdsforbud på de såkaldte hotspots.

I flere politikredse er der kaldt ekstra mandskab ind.

Det gælder blandt andet hos Østjyllands Politi, som torsdag udpegede tre hotspots ved badestrandene Bellevue og Den Permanente i Risskov samt den spanske trappe, der ligger ved Aarhus Å i midtbyen.

Men flere kan komme til.

- Vi har i første omgang valgt at fokusere på tre områder, hvor vi af erfaringsmæssigt ved, at folk kan komme til at være for tæt samlet. Men vi er klar til hurtigt at oprette hotspots andre steder, hvis der bliver behov for det, udtaler chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen i en pressemeddelelse.

I Silkeborg er 21 nye blevet smittet den seneste uge. Midt- og Vestjyllands Politi har ikke oprettet hotspots, men anbefaler, at man søger væk fra områder, hvor mange mennesker er samlet.

Samtidig øger politiet patruljeringen de steder, hvor der ofte er mange forsamlet - blandt andet ved søbadene i Silkeborg.

I en pressemeddelelse siger chefpolitiinspektør Claus Hilborg, at politiet håber, at man kan undgå yderligere restriktioner.

- Men det kan blive nødvendigt, hvis kurven fortsætter med at bevæge sig den forkerte vej. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen husker de gode vaner med at holde afstand, spritte hænder af og begrænse social aktivitet, siger han.

Også i København, Roskilde, Aalborg, Odense og Svendborg har politiet oprettet hotspots.