Varmt vejr øger brandfaren og truer årets sankthansbål

- Vi håber stadig, at det kan lade sig gøre at få et godt bål på onsdag aften, men det har været tørt og varmt rigtig længe i Danmark. Derfor kan vi desværre ikke udelukke, at det bliver nødvendigt at lave et afbrændingsforbud, siger Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef for Danske Beredskaber.

- Vi håber også, at der kommer lidt vand fra oven, der lægger en dæmper på den værste brandfare, men det er noget, vi er nødt til at tage bestik af, som vi nærmer os.

De kommunale beredskaber følger situationen nøje og vil mødes om formiddagen mandag 21. juni for at vurdere situationen. Sankthansaften er 23. juni.

Efterfølgende vil Danske Beredskaber fortælle, om og i så fald hvor man må brænde heksen af.

- Mandag ved vi med større sikkerhed end nu, hvordan vejrsituationen og brandfareindekset vil være på onsdag (den 23. juni, red.), siger han.

Bjarne Nigaard opfordrer desuden alle, der planlægger at tænde bål til sankthans om at holde sig opdateret på brandfare.dk.

Det er ikke første gang, det varme vejr truer bålene. Også i 2018 påvirkede det varme og tørre vejr sankthans, da der var afbrændingsforbud i omkring halvdelen af landets kommuner.

Dengang blev der fundet alternative måder at fejre sankthans på. Eksempelvis havde Samsø sørget for en isskulptur på halvandet ton, og i Klampenborg kunne man se lasershow.