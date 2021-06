Variant bør tæmmes med ny vaccinestrategi

I Danmark går der lige nu op til seks uger mellem de to stik.

Anbefalingen fra ECDC kommer på et tidspunkt, hvor den smitsomme Delta-variant spreder sig i verden. Det er den, der først blev opdaget i Indien.

- Lad os ikke glemme, at vi lige nu har en europæisk befolkning, hvor mere end 40 procent af de, der er over 60 år, endnu ikke er fuldt vaccineret, siger Bruno Ciancio, der er chef for overvågningssektionen hos ECDC, til TV 2.

I Danmark har 93,1 procent af den danske befolkning over 50 år og i sårbare grupper fået første stik med en coronavaccine. 64,6 procent er færdigvaccineret med andet stik.

Netop det høje antal vaccinerede i Danmark stiller os godt og giver et mindre behov for at ændre vaccinestrategien.

Det siger Hans Jørn Kolmos, professor i klinisk mikrobiologi ved Syddansk Universitet.

- Fordi Delta-varianten tilsyneladende er så meget mere smitsom og kan smitte igennem vaccineredes første stik, så vil man nu have fremskyndet andet stik.

- Det kommer ikke til at få den store betydning herhjemme, fordi vi jo i forvejen maksimalt har seks uger mellem stikkene og ofte kortere tid, siger han.

ECDC vurderer, at Delta-varianten er 40 til 60 procent mere smitsom end Alpha-varianten, som først blev opdaget i Storbritannien.

Samtidig forudser agenturet, at varianten i løbet af de kommende måneder vil udgøre op mod 90 procent af de nye coronatilfælde i EU.

Ifølge Christian Wejse, speciallæge i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet, er det en afvejning, om man vil fremrykke andet vaccinestik.

- Der er væsentlig nedsat beskyttelse ved Delta-varianten, hvis man kun har fået et stik, men ret god beskyttelse, hvis man har fået andet stik.

- Så der må man afveje de to. For der er stadigvæk meget at hente ved at få givet det første stik, selv om den beskyttende effekt er væsentlig nedsat i forhold til begge stik, siger han.

Han ser fordele ved begge tilgange. Men anser heller ikke Danmark som et land, der får størst gavn af at fremrykke det andet stik.

- Jeg tror ikke, det er en anbefaling, der får så stor betydning i Danmark, hvis man beslutter at lave det om.

- Men der er nogle steder, hvor der givetvis vil være mere behov for det. Det kan eksempelvis være i England, hvor man hele tiden har kørt med 12-ugers-intervaller. Der vil det gøre en større forskel, siger han.

Kirsten Normann Andersen, SF's sundhedsordfører, mener, at Danmark bør følge ECDC's anbefaling om at fremrykke andet vaccinestik.

- Jeg synes, man skal tage det meget alvorligt, når ECDC kommer med den slags anbefalinger. Og jeg tror, de gør det, ud fra deres vurdering af hvor alvorlig situationen er lige nu rundt i Europa.

- Selv om vi er godt kørende i Danmark og har fået vaccineret rigtig mange af de ældste borgere, synes jeg, det er en anbefaling, som Danmark skal tage til sig, siger hun.

Hverken Sundhedsstyrelsen eller sundhedsministeren har endnu kommenteret anbefalingen.