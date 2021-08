Vanvidsbilist skaffede sig af med sin bil efter fart-blitz

20-årig er tiltalt for at have kørt for stærkt i Brøndby. Han skilte sig af med bil efter overtrædelse.

Noget tyder på, at en 20-årig mand fra Ishøj vidste, at han på grund af en ny lov om vanvidsbilisme risikerede at miste sin bil, efter at han kørte over 100 procent for hurtigt på Vallensbækvej i Brøndby i juni.

Det mener politiet i hvert fald, der har tiltalt den 20-årige for vanvidsbilisme.

Dagen efter hastighedsovertrædelsen overdrog han nemlig bilen til en 23-årig mand fra Albertslund. Den 23-årige blev registreret som ny ejer, oplyser Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

På Vallensbækvej kørte han 101 kilometer i timen, hvor det er tilladt at køre maksimalt 50 kilometer i timen. En af politiets fotovogne blitzede ham.

Dagen efter skiftede bilen ejer, men da politiet ledte efter den, fattede de mistanke, udtaler specialanklager Charlotte Møgelhøj fra anklagemyndigheden ved Københavns Vestegns Politi.

- Politiet mistænkte, at bilen i virkeligheden stadig tilhørte den 20-årige fører, men var ejerskiftet proforma for at undgå konfiskation, og derfor anmodede vi om en retskendelse til, at politiet kunne beslaglægge bilen med henblik på konfiskation ved en domfældelse, udtaler hun i en pressemeddelelse.

Retten afsagde siden kendelse om, at politiet måtte beslaglægge bilen. Det blev den sidst i juni, efter at en patrulje indbragte den.

Retssagen begynder i oktober ved Retten i Glostrup. Den 20-årige kan ende med at blive kendt skyldig i vanvidsbilisme og dermed også få konfiskeret den Mercedes, som han kørte for hurtigt i.

Anklagemyndigheden lægger op til, at retten skal dømme efter de skærpede regler for vanvidsbilisme. Det kan også medføre fængselsstraf, og føreren kan miste sit kørekort.

Det var 23. marts i år, at et flertal af Folketingets partier vedtog loven om vanvidsbilisme.

Det var en del af regeringens lovpakke med titlen "Vanvidskørsel skal stoppes - 9 tiltag for tryghed på de danske veje". Målet for regeringen er at få vanvidsbiler væk fra gaden og skærpe straffe ved vanvidskørsel.

Vanvidsbilisme er blandt andet særlig hensynsløs kørsel, kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel med over 100 kilometer i timen og spirituskørsel med en promille over 2,00.