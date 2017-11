Vanvidsbilist brager afsted med 148 km/t i bebygget område

På Lyngbyvej må man højst køre 60 kilometer i timen, men føreren af en bil blev noteret for en fart på 148 kilometer i timen. "Vanvidsbilist", er den betegnelse, som Nordsjællands Politi tirsdag formiddag på Twitter bruger om personen.

En bilist står til at miste sit kørekort efter en opførsel, som personalet i en af politiets fotovogne registrerede mandag aften i Gentofte.

Betjentene stoppede ikke bilisten og kan derfor ikke give oplysninger om førerens køn og alder. Men i ATK-vognen sikrede man sig et foto, så sagen er snart undervejs i systemet.

Når man overskrider fartgrænsen med 100 procent, er straffen en ubetinget frakendelse af kørekortet. Dertil skal lægges en bøde på 7000 kroner.

I løbet af fem timer klikkede ATK-vognen i alt 102 gange bilister for at køre for stærkt, oplyser Nordsjællands Politi.

I andre hastighedskontroller i løbet af ugen har Nordsjællands Politi planer om at bruge laser, og i disse tilfælde vil betjente forsøge at stoppe fartsynderne.

Over hele landet er der i denne uge det, som politiet kalder en målrettet indsats mod for høj fart. Indsatsen koordineres med Sikker Trafiks kampagne "Sænk farten - en lille smule betyder en hel del".

Betjentene måler især hastighed på strækninger, hvor der tidligere har været ulykker, og hvor man har erfaring for, at en del kører for stærkt.

Erfaringerne viser, at farten spiller en rolle i forbindelse med ulykker. I halvdelene af dødsulykkerne fra 2010 til 2015 havde hastighed en betydende faktor, hedder det i en pressemeddelelse, som Rigspolitiet forleden udsendte.