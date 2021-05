Vanopslagh: Staten har fået smag for sin livret - magt

Det er Alex Vanopslaghs andet landsmøde som formand for partiet, der siden valget i 2019 ikke har rykket sig markant fra valgresultatet på 2,3 procent. Temaet for landsmødet er da også let tvetydigt "Vi skal videre".

- Vi vil ikke finde os i, at staten misbruger coronakrisen til at trænge ind i folks liv. Vi vil videre. Væk fra det ekstreme forsigtighedsprincip. Videre mod friheden og det ansvar, der følger med friheden, siger formanden på landsmødet.

Formanden mener, at regeringen "har smagt sin livret - magt" under coronakrisen. Og at der derfor er brug for Liberal Alliance til at tøjle den.

Han taler efterfølgende om, hvad han ser som statsminister Mette Frederiksens (S) magtarrogance. Ikke mindst i sagen om aflivningen af alle mink i Danmark.

Alex Vanopslagh kalder det den største politiske skandale i nyere dansk historie og lover til klapsalver, at partiet vil forfølge sagen.

Alex Vanopslagh, der overtog efter Anders Samuelsen oven på valgnederlaget i 2019, har arbejdet for at flytte partiet væk fra et striks fokus på skattelettelser til en bredere forståelse af liberalismen.

Og temaet for landsmødetalen er da også en advarsel imod, at staten øger sin indflydelse under dække af tryghed. Hvilket giver autoritære tendenser ifølge formanden.

Han har indledt landsmødet ved til Berlingske at lange ud efter sine partilederkolleger i blå blok - Jakob Ellemann-Jensen og Søren Pape Poulsen, som han beskylder for at sidde fast i fortiden og ikke tone rent, ideologisk flag.

I landsmødetalen bliver der igen langet ud til både højre og venstre.

- Den autoritære stat vinder frem. Den stærke statsleder vinder frem. Styring af økonomien vinder frem.

- Friheden trænges tilbage af røde socialdemokrater og socialister. Friheden trænges tilbage af blå nationalkonservative og højrepopulister, siger Alex Vanopslagh.

Det er første gang, Alex Vanopslagh står over for et fysisk landsmøde, da det seneste blev holdt virtuelt grundet covid-19-restriktioner.