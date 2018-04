Valgstederne lukker i Grønland og optælling går i gang

Ved de to foregående valg forelå resultatet omkring klokken seks dansk tid. Men tilsyneladende er der lidt færre stemmesedler at tælle denne gang.

Ifølge KNR (Grønlands Radio) var valgdeltagelsen tirsdag eftermiddag lokal tid således noget lavere end ved valget i 2014.

Mens der i Nuuk er over 12.000 stemmeberettigede, så er der kun 18 vælgere på det mindste valgsted, Qeqetat.

På et af de nordligste stemmesteder, Savissivik i Avanersuaq, måtte der en ekstraordinær indsats til for at få stemmesedlerne frem til tiden, skriver KNR.

En erhvervsfanger fra Savissivik kørte over 150 kilometer med hundeslæde over isen for at hente stemmesedlerne til bygdens 30-40 stemmeberettigede.

- Markus Hansen fik sedlerne på sin slæde og kørte dernæst heroisk 150 kilometer retur over isen til Savissivik, skriver KNR.

De i alt 40.840 stemmeberettigede kunne vælge mellem 232 kandidater fra syv partier. Der er i alt 31 pladser i parlamentet i Nuuk.

Siumut og IA ventes igen at få flest stemmer, men begge de store partier står til tilbagegang i forhold til det forrige valg.

Det viste en meningsmåling offentliggjort af KNR og avisen Sermitsiaq i sidste uge.

Det socialdemokratiske Siumut, der indtil valget har siddet på posten som landsstyreformand, stod til 27,4 procent og ni pladser. Det er en tilbagegang på to.

Det venstreorienterede Inuit Ataqatigiit (IA) under ledelse af Sara Olsvig forblev ifølge målingen i front som Grønlands største parti med 31 procent af stemmerne.

Det giver partiet ti af de 31 pladser i Landstinget, hvilket vil være en tilbagegang på et mandat.