Valget byder på spændende personopgør

Ritzau har lavet et overblik over nogle af de mest spændende personopgør i de forskellige kredse i forbindelse med onsdagens folketingsvalg.

Desuden er det interessant at holde øje med en række profiler landet over, hvor nogle af dem endda står til at ryge ud af Folketinget.

* Københavns Storkreds:

DF kan komme i problemer, og det kan betyde, at enten gruppeformand Peter Skaarup eller udlændingeordfører Martin Henriksen ikke bliver genvalgt som i 2015, hvor partiet fik to mandater. Det er ikke alle målinger, som spår DF to mandater denne gang. I 2015 fik Skaarup 11.402 personlige stemmer mod Henriksens 3094.

Venstre stiller med nogle prominente navne, selv om Søren Pind har forladt politik. Hans plads har uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers overtaget. Martin Geertsen, der ikke blev valgt ind i 2015, og Jan E. Jørgensen er to andre markante Venstre-folk, som stiller op. Det kunne godt ende med status quo for Venstre, altså to mandater, og det betyder, at en af de tre ikke bliver valgt ind. Ahlers var ikke med i 2015, hvor Jan E. Jørgensen fik 3254 personlige stemmer mod Martin Geertsens 2576.

Alternativet holder vejret. Det er uvist, om partiet beholder sine to mandater fra 2015, hvor både politisk leder Uffe Elbæk og forkvinde for folketingsgruppen Carolina Magdalene Maier blev valgt ind. Elbæk fik i 2015 18.796 personlige stemmer. Carolina Magdalene Maier fik 1073.

* Københavns Omegns Storkreds:

Liberal Alliance skal ifølge målingerne kæmpe for at beholde sit mandat. Sker det ikke, ryger partiets finans- og udlændingeordfører Joachim B. Olsen ud af Folketinget.

DF får med garanti tidligere partiformand og nuværende folketingsformand Pia Kjærsgaard valgt ind. Men det er ikke sikkert, at energiordfører Mikkel Dencker og den mere profilerede EU-ordfører Kenneth Kristensen Berth igen følger med hende ind i Folketinget. Går DF tilbage, kan kampen blive tæt mellem de to sidstnævnte. I 2015 fik Dencker 188 flere personlige stemmer end Kristensen Berth.

Venstre opnåede to mandater i 2015. I år genopstiller gruppeformand Karen Ellemann, det samme gør udlændingeordfører Mads Fuglede. Han blev ikke valgt ind i 2015, men blev andensuppleant og kom via omveje ind i Folketinget i valgperioden. Den tidligere Gribskov-borgmester Kim Valentin er ny kandidat i Ballerup og kan true Fuglede, hvis det igen ender med to mandater.

* Nordsjællands Storkreds:

DF spås et dårligt valg generelt landet over, men det er værd at holde øje med Morten Messerschmidt, som er stoppet i Europa-Parlamentet. Han vil tilbage i Folketinget og opstiller i Fredensborg-kredsen. Han fik 465.758 personlige stemmer - ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 godt nok - men det er det højeste antal personlige stemmer, der nogensinde er givet i Danmark.

Venstre opnåede tre mandater i 2015. De gik til innovationsminister Sophie Løhde, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen og beskæftigelsesordfører Hans Andersen. Trioen får i år konkurrence af journalist og debattør Anna Libak.

* Sjællands Storkreds:

Stram Kurs-stifter Rasmus Paludan opstiller her, og det er primært ham, som skal sikre stemmer nok til partiet, der forsøger at blive valgt ind for første gang.

* Fyns Storkreds:

SF håber på, at Karsten Hønges møgsag i forbindelse med valget til Europa-Parlamentet ikke får negative konsekvenser. Hønge blev 26. maj valgt ind i Europa-Parlamentet med næsten 20.000 personlige stemmer. Men han meddelte kort efter, at han overlod sit mandat til partifællen Kira Marie Peter-Hansen. Hønge vil nemlig hellere forblive i Folketinget. Hønge har undskyldt sin ageren i sagen.

* Sydjyllands Storkreds:

Det helt store slag er mellem DF-formand Kristian Thulesen Dahl og Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, som forsøger at få sit parti i Folketinget for første gang. I 2015 fik DF 28,4 procent af stemmerne i storkredsen og blev klart størst. Thulesen Dahl alene fik 57.371 personlige stemmer og blev dermed valgets absolutte topscorer. Men DF står i målingerne til et dårligt valg, og Vermund vil formentlig række ud efter nogle af DF-stemmerne.

Østjyllands Storkreds:

Kristendemokraternes fungerende landsformand, Isabella Arendt, er partiets spidskandidat. Landsformand Stig Grenov meddelte kort inde i valgkampen, at han tog fire ugers orlov fra formandsposten som følge af stress. Han stiller fortsat op - i København - men har meddelt, at han ikke genopstiller som landsformand til oktober. Han peger på Arendt som sin afløser. Spørgsmålet er, hvor mange stemmer Arendt kan hente hjem.

Venstre skal måske sige farvel til et prominent navn. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, politisk ordfører Britt Bager, udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen genopstiller. I 2015 var tidligere folketingsmedlem Fatma Øktem tæt på at snuppe Venstres fjerde og sidste mandat fra Troels Lund Poulsen. Hun er på stemmesedlen i lighed med de fire øvrige.

* Vestjyllands Storkreds:

Kristendemokraterne håber på, at profilen og stemmesluger ved det seneste kommunalvalg Kristian Andersen kan snuppe et kredsmandat. Det kræver dog cirka 18.000 stemmer.

Venstre stiller med profiler som næstformand og finansminister Kristian Jensen samt udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg. Begge nævnes som mulig Venstre-formand, når Lars Løkke Rasmussen engang takker af. Der er lagt op til en intens duel mellem Jensen og Støjberg. I 2011 fik Jensen 17.362 personlige stemmer mod Støjbergs 16.492. I 2015 fik Støjberg 16.356 personlige stemmer mod Jensens 14.028.

* Nordjyllands Storkreds:

Socialdemokratiet har flyttet formand Mette Frederiksen hjem. Hun er skiftet fra Ballerup-kredsen i Københavns Omegns Storkreds til Aalborg Øst-kredsen. Partiet satser på, at hun kan trække en masse stemmer.