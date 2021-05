Vagter i veste byder fitnessentusiaster velkommen tilbage

En genåbningsaftale, som blev indgået natten til tirsdag, betyder, at fitnesscentrene kan genåbne fra torsdag. Der skal tjekkes coronapas, og så er der også krav om, at centrene er bemandet i hele åbningstiden. Der skal også sprittes af som her i Fitness World i Københavns Nordvestkvarter torsdag morgen.

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix