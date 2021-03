Vag AstraZeneca-kommunikation kan skade vaccinetillid

Og når Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen torsdag klokken 12.15 kommer med en ny vurdering af vaccinen, er det vigtigt for tilliden til hele vaccinesystemet, at både godt og dårligt nyt lægges på bordet.

Det vurderer Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger danskernes coronaadfærd.

- Det er meget vigtigt, at myndighederne er åbne og transparente i deres kommunikation. Det er en af de ting, vi ved, er med at fastholde tilliden til myndigheder og dermed også til vaccinationsprogrammet.

- Hvis der begynder at opstå bekymring for, om myndigheder fejer noget ind under gulvtæppet eller ikke helt vil fortælle åbent om eventuelle problemer, de opdager, skaber det mistillid og grobund for konspirationsteorier, siger professoren.

Brugen af vaccinen blev sat i bero herhjemme 11. marts og to uger frem, efter at der blev indberettet alvorlige tilfælde af mulige bivirkninger.

Det er en sjælden kombination af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader hos nogle nyvaccinerede, oplyser Sundhedsstyrelsen.

En række andre lande har også sat deres brug af AstraZeneca-vaccinen midlertidigt på pause, mens det undersøges, om der er en sammenhæng mellem de alvorlige tilfælde og vaccinen.

Trods de seneste ugers debat om vaccinen, siger over ni ud af ti i Hope-projektet, at de vil have stikkene.

- Hvis vi giver folk mulighed for at udtrykke bekymring, så er der større usikkerhed, efter at AstraZeneca-vaccinen blev sat på pause.

- Sætter man dem stolen for døren, vil 93 procent gerne have den vaccine, de bliver tilbudt, siger Michael Bang Petersen.

Lidt anderledes er resultatet i en måling, som Megafon har foretaget for Politiken og TV2 denne uge blandt 1053 repræsentativt udvalgte danskere.

Her siger hver tredje - 33 procent - nej til at ville vaccineres med AstraZeneca-vaccinen, hvis de bliver tilbudt den.

Det er Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, og Tanja Erichsen, enhedschef i Lægemiddelstyrelsen, der deltager ved pressebriefingen i Eigtveds Pakhus i København torsdag middag.