Vært på UFO-podcast: Rapport efterlader os i status quo

- Det bliver hverken be- eller afkræftet, at der er noget ikke-jordisk på spil, eller at der er tale om russiske eller kinesiske droner, siger han.

- Men man skal lige overveje, hvor vildt det er, at Pentagon sender en rapport om UFO'er ud til offentligheden og forholder sig ydmygt og åbent til spørgsmålet om, hvad det er, tilføjer han.

Pentagon offentliggjorde rapporten sent fredag dansk tid.

Af den ni sider lange version af rapporten, der er gjort offentligt tilgængelig, fremgår det, at kun ét ud af 144 luftfænomener observeret i USA mellem 2004 og 2021 kan forklares.

Der er ingen tegn på, at der skulle være tale om UFO'er, men samtidig kan Pentagon heller ikke udelukke, at der kan være tale om udenjordiske skabninger.

- Det er skuffende, at der ikke er noget data. Det meste er lagt ind i et klassificeret bilag, siger Frederik Dirks Gottlieb.

- Men når det så er sagt, så er det positivt, at de forholder sig åbne til spørgsmålet om, hvad det er, der flyver rundt i det amerikanske luftrum, og tør indrømme, at de faktisk ikke ved det.

I sin podcast undersøger Frederik Dirks Gottlieb sammen med en række fagfolk, herunder astrofysiker ved Niels Bohr Institutet Anja Cetti Andersen, om der er liv i rummet, og om vi allerede har haft besøg udefra.

Podcasten så dagens lys i november 2020, efter at Pentagon tidligere samme år havde offentliggjort en række videoer, der viser uidentificerede objekter flyve rundt over amerikansk jord.

- I rapporten er der 143 flyvende objekter, som de ikke kan forklare med hverken kinesiske eller russiske droner eller amerikansk udstyr. De tør heller ikke at sige, om det kan være noget ikke-jordisk. Men de holder alle muligheder åbne, hvilket jo gør, at vi stadig står tilbage med et stort spørgsmål om, hvad det er, siger Frederik Dirks Gottlieb.

I sin podcast har han haft besøg af blandt andre tidligere jagerpilot Søren Sørensen og Karsten Marrup, der er chef for Center for Luftoperationer ved Forsvarsakademiet.

- De undrer sig over de her videoer og den data, der er tilgængelig. De mener, at de her objekter flyver på en ekstremt mystisk måde, siger Frederik Dirks Gottlieb.

Rapporten fra Pentagon beskrives af flere store amerikanske medier som "skelsættende" efter årtier med afledninger og miskreditering af observationer af uidentificerede flyvende objekter.

- Der er altså et eller andet mystisk på færde. Om det er ny teknologi, som kommer til at ændre vores samfund, eller om det er noget, hvor vi er nødt til at tænke mere alternativt, kan jeg ikke sige. Men det bliver spændende forhåbentligt at finde ud af, siger Frederik Dirks Gottlieb.

Samtlige 144 luftfænomener i Pentagon-rapporten med undtagelse af ét forbliver uforklarlige.