Værnepligtige i Livgarden får bøder for kokain i tjenesten

Det viste sig, at de forud for vagten havde indtaget kokain og stadig var påvirket af stoffet. Derfor kunne de ikke varetage tjenesten og potentielt håndtere skarpladte våben.

Tre værnepligtige blev straffet med en bøde hver på 3500 kroner. Det fremgår af Auditørkorpsets årsrapport for 2020.

Auditørkorpset er Forsvarets egen anklagemyndighed. Korpset efterforsker og behandler militære straffesager.

I sagen om de narkopåvirkede gardere faldt afgørelsen i efteråret. Auditørkorpset fik anmeldelsen et par måneder forinden, den 20. juni.

- Menigt vagtpersonel var mistænkt for at være påvirkede af narkotika i tjenesten, idet de blandt andet var observeret med udvidede pupiller og virkede fjantede, lyder det i årsrapporten.

Politiet blev kaldt til stedet for at ransage og udføre kontrol med et narkometer. Desuden blev der taget blodprøver.

For tre af dem afslørede prøverne altså kokain, "hvorved de ikke var i stand til at varetage deres vagttjeneste, som potentielt indebar håndtering af skarpladt våben, på fuldt forsvarlig måde."

De tre har fået en bøde for at overtræde den militære straffelovs paragraf 20. Der var sidste år i alt 13 af den salgs sager.

I en anden sag fik en korporal en bøde på 7500 kroner for at være beruset i tjenesten i forbindelse med en udsendelse til Letland. Han var mødt så påvirket op, at han måtte tages ud af tjeneste i to tilfælde.

Bøden omfattede også straf for "betydelig ulempe", fordi der blandt andet var ekstra udgifter til hans hjemrejse.

Også to overkonstabler af 1. grad fik hver en bøde på 7000 kroner for pligtforsømmelse efter paragraf 27, da de i Estland havde indtaget alkohol både uden for og på tjenestestedet. De kørte også rundt i et estisk militærkøretøj på stedet.

I løbet af 2020 blev der oprettet i alt 864 nye straffesager ved Auditørkorpset. Det er en stigning fra året inden, hvor der blev indledt 806 nye undersøgelser.