Værkstedskæde anklages for vildledende markedsføring

De mener, at Skorstensgaards markedsføring er i strid med god markedsføringsskik, og at de derfor overtræder markedsføringsloven.

De Danske Bilimportører, som er en brancheorganisation for bilimportører i Danmark, har lagt sag an mod værkstedskæden Skorstensgaard, der servicerer danskernes biler.

Skorstensgaard har markedsført sig som værende billigere i pris og med samme servicekvalitet som De Danske Bilimportørers medlemmer - de autoriserede mærkeværksteder.

Retssagen indledes tirsdag i Sø- og Handelsretten.

Skorstensgaards koncept er bygget op omkring billige priser og højt serviceniveau, og sådan har det ifølge dem selv været siden grundlæggelsen af firmaet i 2009.

"Vi matcher tyske værkstedspriser. Op til 40 % billigere end mærkeværkstederne."

Sådan lyder autoværksstedskædens slogan, som møder alle, der besøger deres hjemmeside.

Skorstensgaard blev grundlagt af to tvillinger lige efter finanskrisen. Siden 2017 er virksomheden gået fra at have syv værksteder til at have udvidet med sit 25. værksted i år.

De Danske Bilimportører mener at kunne bevise, at hverken prisen eller servicekvaliteten hos Skorstensgaard lever op til det, som deres markedsføring lover.

Listen over brancheorganisationens medlemmer er lang og inkluderer blandt andet Ford, Volkswagen og Skoda.

God markedsføringsskik handler om, at erhvervsdrivende ikke må love guld og grønne skove, hvis ikke de kan overholde det.

Sagen startede, da Skorstensgaard blev kontaktet af De Danske Bilimportører i februar 2019. I sommeren samme år modtog de en stævning. Siden da har parterne ikke indgået i en dialog.

Hverken De Danske Bilimportører eller Skorstensgaard har villet udtale sig om den verserende sag, der forventes afsluttet torsdag.

Der er afsat i alt tre dage til sagen. Den endelige dom forventes først at falde i oktober.