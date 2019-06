Værdikriger og regnedreng skiftet ind i DF-gruppeledelse

Oven på folketingsvalget har Dansk Folkeparti nedsat en ny bestyrelse for sin folketingsgruppe.

Rene Christensen og Marie Krarup er også del af bestyrelsen for folketingsgruppen.

De to sidstnævnte afløser Martin Henriksen og Karin Nødgaard, der ikke blev genvalgt til Folketinget.

- Vi er selvfølgeligt kede af at måtte tage afsked med de to. Men når det ikke kan være anderledes, så har vi fået to gode erstatninger i Marie Krarup og Rene Christensen, siger Peter Skaarup og fortsætter:

- Rene Christensen er stærk på det finanspolitiske og kommunalpolitiske, mens Marie Krarup et stærk på værdipolitikken og udenrigspolitikken.

Ved folketingsvalget på grundlovsdag gik Dansk Folkeparti tilbage med 21 mandater, så partiet nu har 16 medlemmer af Folketinget.

Fraværende i den ny gruppebestyrelse er Pia Kjærsgaard, der var formand for partiet fra 1995 til 2012, hvor Kristian Thulesen Dahl tog over. Hun har været formand for Folketinget i den seneste valgperiode.

- Jeg skal selvfølgelig være værdikriger igen. Det har jeg jo altid været. Og jeg glæder mig, siger Pia Kjærsgaard onsdag til B.T. om sin fremtid.

- Jeg vil være en del af holdet og gøre mit til, at vi kan komme frem igen. Vi skal genopfinde os selv. Det er helt sikkert. Det bliver befriende. Vi står frit i denne periode og kan køre "Dansk Folkeparti classic".

Om fraværet af Pia Kjærsgaard i gruppebestyrelsen siger Peter Skaarup:

- Der er mange opgaver, fordi vi nu kun er 16 tilbage. Så der bliver rigeligt med opgaver, og det får Pia Kjærsgaard en stor rolle i.

- Men selvfølgelig er det sådan, at der er mange velkvalificerede medlemmer af folketingsgruppen. Og et eller andet sted er vi nødt til at vælge, hvem der skal sidde i bestyrelsen.

Fraværende i den nye gruppebestyrelse er også Morten Messerschmidt, der ved valget til Europa-Parlamentet i 2014 fik markante 465.758 personlige stemmer.

Han blev grundlovsdag valgt til Folketinget med 7554 personlige stemmer i Nordsjællands Storkreds.