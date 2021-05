Værdikamp blev dyr for hollandsk kommissær

Men hollænderen med det usædvanlige talent for sprog måtte nøjes med rollen som ledende næstformand samme sted. Et job, han havde i forvejen.

Med støtte fra kansler Angela Merkel i Tyskland lå socialdemokraten Frans Timmermans i sommeren 2019 pludselig lunt i svinget til at erobre posten som formand for EU-Kommissionen. Lidt overraskende.

Timmermans, som fylder 60 år torsdag den 6. maj, blev blokeret af en række østeuropæiske lande med Ungarns premierminister, Viktor Orbán, i spidsen.

Årsagen: hans rolle som EU-Kommissionens håndhæver af retsstaten og demokratiske værdier.

I fem år førte Timmermans ordet for EU-Kommissionen med løftet pegefinger mod lande som Ungarn og Polen, der var på kant med retsstaten. Orbán tog siden æren for at have blokeret Timmermans, som på et topmøde angiveligt var få nik fra at sikre sig jobbet.

Timmermans var modsat sin nuværende chef, Ursula von der Leyen, officiel kandidat - spitzenkandidat - til formandsposten. Han var dermed for EU-Parlamentet et mere legitimt valg.

Den hollandske eksminister havde med sin erfaring og sine overlegne sprogkundskaber - han excellerer i syv sprog - vundet flere debatter mellem kandidaterne til formandsposten i foråret 2019.

Hollænderen er kendt som en stærk debattør og en hård forhandler. Han er søn af en diplomat, mens to af hans bedsteforældre var minearbejdere.

Han blev født i Maastricht, den hollandske by, som i 1991 lagde navn til en EU-traktat. Men skoleårene tilbragte han i belgiske Bruxelles og siden på en engelsk skole i den italienske hovedstad, Rom.

Universitetsstudier i fransk litteratur tog han fat på i Holland, før han rejste til franske Nancy for at studere jura.

Frans Timmermans, som voksede op i et katolsk hjem, har offentligt talt for, at der skal ryddes op i kirken, efter at en bølge af overgreb mod mindreårige kom frem for nogle år siden.

Hans budskab var, at ingen skyldige præster må undslippe straf. Timmermans blev selv misbrugt af en katolsk præst som barn, har han fortalt.