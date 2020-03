Væltet træ aflyser tog mellem Nyborg og Odense søndag morgen

Der kører ikke tog mellem Nyborg og Odense søndag morgen. Det skyldes, at et træ hænger ind over køreledningerne ved Odense.

Det skriver DSB på sin hjemmeside tidligt søndag morgen.

Banedanmark arbejder på at få træet væk fra ledningerne, og DSB forventer at kunne køre normalt fra klokken 10.00.

Indtil da venter togene i henholdsvis Odense og Nyborg, og togbusser er indsat på den fynske strækning, skriver DSB.

DSB henviser til Rejseplanen, hvis man skal med toget søndag morgen.

Tidligt søndag fraråder Sund & Bælt desuden vindfølsomme køretøjer at passere Storebæltsbroen på grund af blæst.

Samtidig melder Københavns Vestegns Politi om glatte veje flere steder i kredsen på grund af slud og sne.

- Vær opmærksom og kør forsigtig, så kommer du sikkert frem til en god dag, skriver politiet på Twitter.