Væltet grønlandsk regeringschef: Siumut har væltet sig selv

Valget til det grønlandske parlament, Inatsisartut, er afgjort, hvilket efterlader det siddende regeringsparti, Siumut, uden et flertal til at fortsætte. Dermed må Kim Kielsen vinke farvel til posten som Grønlands regeringschef.

- Det er jo en kendsgerning, siger Kim Kielsen.

Oppositionspartiet Inuit Ataqatigiit (IA) bliver valgets sejrherre med 36,6 procent af stemmerne. Kim Kielsen peger på intern splid i Siumut som den vigtigste årsag til valgnederlaget.

- I Siumut har vi haft problemer internt de sidste tre år. En enkelt gruppe i partiet har været imod næsten alt, hvad vi har lavet - blandt andet koalitionsaftaler.

- Siumut har væltet sig selv, siger han.

Ifølge Kim Kielsen har gruppen, som han betegner som "rebelsk", haft en anden dagsorden end resten af partiet.

- Gruppen, som vi har i Siumut, har ikke kunnet skabe ro. Og vi har ikke kunnet skabe ro til vores koalitioner.

- Det er, fordi gruppen har haft nogle særinteresser. Det har været som om, at vi har haft en dagsorden, som hed koalitionsaftalen, men de har haft en anden dagsorden.

Kim Kielsen blev sidste år væltet som formand for Siumut, men han fortsatte alligevel som Grønlands regeringschef frem til valget.

Kielsen fik 1841 stemmer ved valget til Inatsisartut. Det resultat er det næsthøjeste antal personlige stemmer efter Múte Bourup Egede, lederen af IA, som modtog 3380 stemmer.

Antallet af stemmer til Kielsen overstiger tallet af personlige stemmer til Siumuts nuværende formand, Erik Jensen. Han fik 1186 stemmer.

Det var Erik Jensen, som væltede Kim Kielsen af pinden som partiformand i november.

Formanden fastholder, at han i hvert fald bliver på posten indtil næste generalforsamling i partiet om to et halvt år. Men Kim Kielsen mener, at den beslutning skal lægges i hænderne på Siumuts vælgere.

- Det skal være op til Siumuts vælgere at bestemme, hvem vi skal have som formand. For ved valget er det kernevælgerne, som viser, at de ikke bakker ham (Erik Jensen, red.) op.

Derfor skal der afholdes en urafstemning om formandsposten i partiet, lyder det fra Kielsen.

- Jeg har haft mange lokalafdelinger i røret, de ringer hele tiden. Men jeg siger til dem, at det er helt op til dem selv, hvad de vil.

Det grønlandske valgresultat giver IA førsteret til at forsøge at danne regering.