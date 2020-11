Vælgerne straffer ikke Mette Frederiksen for mink-sag

Det ser dog ikke ud til, at partiet bliver straffet særligt af vælgerne.

Den socialdemokratiske regering er blevet hvirvlet ind i et voldsomt politisk stormvejr, efter at den beordrede alle mink slået ned.

Socialdemokratiet står i den seneste måling fra analyseinstituttet Voxmeter foretaget for Ritzau til 29,2 procent af stemmerne.

Det er et fald fra 31,3 procent i ugen før, men samtidig skal nævnes, at der for Socialdemokratiet er en statistisk usikkerhed på 2,8 procent.

Samtidig er denne uges måling fortsat et stykke over valgresultatet fra juni sidste år på 25,9 procent.

Målingen er foretaget blandt 1021 repræsentativt udvalgte personer over 18 år. Den er gennemført fra 16. november 2020 til 22. november 2020.

Det var onsdag den 4. november, at regeringen besluttede, at alle mink i Danmark skulle slås ned på grund af risikoen for, at coronavirus kan mutere.

Men et par dage efter stod det pludseligt klart, at regeringen ikke har lovhjemmel til den ordre, og at der dermed er udstedt og gennemført en ulovlig instruks.

Det har kastet en byge af spørgsmål, samråd og kritik ned over regeringen, og det førte i sidste uge til, at nu forhenværende fødevareminister Mogens Jensen (S) måtte forlade sin post.

Særligt oppositionen har været i offensiven og har opfordret regeringen til at gå af.

Men minkskandalen har heller ikke rykket særlig meget ved vælgernes opbakning til blå blok, som samlet set står til 45,2 procent af stemmerne, mens rød blok står til 53,6 procent.

Det betyder, at de blå partier har vundet en smule opbakning i den forgangne uge, mens rød blok har mistet en smule. Det er dog ikke mere, end at det ligger inden for den statistiske usikkerhed på 3,1 procent.