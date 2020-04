Vælgerne forstår droppede valgløfter under coronakrise

Hvis politikerne under coronakrisen har svært ved at få tid til at arbejde for at indfri alle deres løfter fra valgkampen sidste år, så får de tilgivelse hos et stort flertal blandt vælgerne.

Analyseinstituttet Voxmeter har for Ritzau foretaget en måling, som viser, at omkring fire ud af fem vælgere finder det forståeligt, hvis politikerne under krisen må droppe at få gennemført nogle af deres valgløfter.