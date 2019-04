Twitter er et populært medie hos folketingspolitikere. Men kun tre procent af befolkningen har Twitter som en af deres foretrukne kanaler, når de skal have politisk information under en valgkamp. (Arkivfoto)

Vælgere undgår politisk debat på nettet

Trods stor politisk aktivitet på de sociale medier er det kun et fåtal af vælgerne, der følger politikerne og har lyst til at debattere på Facebook og Twitter.

For det er kun en mindre del af danskerne, der følger folketingspolitikere på Facebook og Twitter. Og de færreste har lyst til selv at deltage i politiske diskussioner på de sociale medier.

Der er ikke udsigt til, at de politiske partier i den forestående valgkamp skal skrue ned for tv-dueller og traditionelle interviews og i stedet satse på de sociale medier for at få vælgere i folden.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her