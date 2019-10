Vægt og acceleration kan overraske ældre elcyklister

I 2018 var over halvdelen af dem, der kom til skade på elcykler, over 55 år, skriver Danmarks Statistik.

Havarikommissionen for Vejtrafikulykker har undersøgt 20 alvorlige ulykker med elcykler.

12 af elcyklisterne var 65 eller derover, og det var især de ældres alder kombineret med elcyklens egenskaber, som var årsager til ulykkerne.

- I vores dybdeanalyse kan vi se, at elcyklens egenskaber og ekstra vægt kan forværre problemerne for ældre elcyklister, siger Mette Fynbo, formand for Havarikommissionen.

En elcykel er op til 8-12 kilo tungere end en almindelig cykel, og den kan være sværere at holde ved standsning og igangsætning.

- En elcykel er rigtig god til at hjælpe med ekstra fremdrift, men den kan forstærke problemer for eksempel med balance, standsning og igangsætning, som i forvejen måske er problematiske for ældre, siger Mette Fynbo.

Derfor har kommissionsformanden nogle anbefalinger til ældre, der står foran at skulle købe en elcykel:

- Vi kan se, at det gør en forskel, om elcyklen er forhjulstrukket eller har en centermotor.

- En centermotor følger den måde, du selv cykler på. Især til de ældre er det lidt bedre og gør, at man er stabil på cyklen og ikke kommer ud af balance, siger Mette Fynbo.

Men elcyklen er ikke altid det bedste alternativ, og derfor er det vigtigt at søge rådgivning, siger hun.

- Generelt er det godt og sundt at cykle. Men hvis man er oppe i årene og gerne vil have en elcykel, så er det afgørende, at man kan holde balancen, og at man har lidt muskelstyrke. Ellers er elcyklen ikke en fordel, siger Mette Fynbo.

I de ulykker, som kommissionen har undersøgt, har man ikke kunnet påvise, at elcyklernes hastighed udgjorde et problem.

De fleste elcyklister kørte enten med lav fart i forbindelse med en svingmanøvre eller med en hastighed svarende til det, de ville have kørt på almindelig cykel.

For de andre trafikanters vedkommende var problemet snarere, at de var uopmærksomme og derfor helt overså elcyklisterne.