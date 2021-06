Væddemål på unges sport giver bøde på 350.000 kroner

Et af verdens største spiludbydere er blevet dømt for at udbyde spil på unges sportsudøvelser.

Det kan resultere i en voldsom bøde at overtræde regler, der forbyder udbud af spil på unges sportsudøvelser.

Det viser en dom afsagt af Retten i Odense. Selskabet Betfair er blevet straffet med en bøde på 350.000 kroner, oplyser anklagemyndigheden i Fyns Politi.

Selskabet havde i 2017 udbudt spil på EM i U17 kvindehåndbold. Der var indgået blot et enkelt væddemål på 20 kroner.

Anmeldelsen til politiet kom fra Spillemyndigheden, som mente, at bøden skulle udgøre 0,44 procent af spiludbyderens nettoomsætning.

Det oplyser anklager Kirsten Flummer om sagen, hvor der blev afsagt dom 25. maj.

Betfair har ikke anket til Østre Landsret for at få et andet resultat. Oprindeligt nægtede selskabet sig skyldig, oplyser anklageren.

I den danske spillelovgivning er det forbudt at udbyde spil på sportsbegivenheder, hvor udøverne er under 18 år.

Forbuddet skyldes et ønske om at hindre, at der opstår en usund kultur, hvor unge kan tænkes at blive involveret i matchfixing.