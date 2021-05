Vaccinestop forsinker sidste stik op til fire uger

Skrotning af Johnson & Johnson-vaccine betyder, at to grupper må vente yderligere op til fire uger på vaccine.

Er man mellem 25 og 39 år gammel, skal man forvente at vente op til yderligere fire uger, før man kan være færdigvaccineret mod coronavirus.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Den nye forsinkelse kommer i kølvandet på, at Sundhedsstyrelsen har besluttet sig for ikke at tage vaccinen fra det amerikanske selskab Johnson & Johnson i brug i det danske vaccinationsprogram.

Vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst erkender, at det får konsekvenser for dem, der nu får deres vaccination udskudt.

- De vil for eksempel skulle vente længere på det coronapas, som mange længes efter at få, siger hun.

Helene Probst minder desuden om, at gruppen af 25-39-årige er i lav risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb med covid-19.

- Alder er den væsentligste risikofaktor for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, siger hun.

Ud over de 25-39-årige rammer det også de andre aldersgrupper, at Johnson & Johnson-vaccinen er sorteret fra.

De andre aldersgrupper må således vente cirka en uge mere, før de kan håbe på at være færdigvaccinerede.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har tidligere kaldt vaccinen en "game-changer", fordi den kun kræver et enkelt stik, for at man er beskyttet mod covid-19.

Og vaccinen kan da også stadig få relevans for den danske befolkning, der ønsker at blive beskyttet mod coronavirus.

Et flertal i Folketinget er mandag blevet enige om, at borgere selv skal have mulighed for frivilligt og gratis at vælge at blive vaccineret med Johnson & Johnson-vaccinen eller AstraZeneca-vaccinen, som også er blevet pillet ud af det danske vaccinationsprogram.

Forventningen er, at man kan begynde den frivillige ordning i maj, siger sundhedsordførerne Per Larsen (K) og Liselott Blixt (DF) efter et møde.