Vacciners effekt kan måske holde årevis

Da statsminister Mette Frederiksen (S) i marts besøgte Israel for at drøfte et samarbejde om vacciner mod coronavirus, var meldingen, at danskerne skulle forberede sig på at blive revaccineret - og at det skulle ske i en lang årrække.

Ny forskning sætter nu den melding i et andet lys.

Den amerikanske avis New York Times kan berette om et nyt studie fra Washington University, udgivet i det store tidsskrift Nature, der peger på, at effekten fra coronavacciner fra Pfizer/BioNTech og Moderna kan holde i adskillige år.

Og der er grund til at glæde sig over nyhederne, siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

- Det er gode og positive resultater, der tyder på, at kroppen er i stand til at danne antistoffer og huske vaccinernes effekt.

Ifølge de nuværende retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen kan færdigvaccinerede betragte sig selv som immune i mindst otte måneder.

Men inden den retningslinje ændres, er det værd at notere sig, at der er usikkerheder forbundet med konklusionerne i det nye studie, mener Lars Østergaard.

- Det, vi ikke ved, er hvor mange antistoffer, man skal have i blodet for ikke at blive smittet igen, selv om man er vaccineret.

- Det her er noget, man har set i laboratorieforsøg. Og de her undersøgelser tager heller ikke højde for mutationer, der kan gøre vaccinerne mindre effektive.

Faktisk kan Danmark være med til at kaste lys over netop spørgsmålet om antistofferne.

Lars Østergaard er en af forskerne bag studiet Enforce, der undersøger vaccinernes effekt hos 10.000 danskere.

- Vi har et nationalt forskningsprojekt, der sigter på at finde ud af, hvor mange antistoffer og hukommelsesceller, der skal til, for at man ikke bliver smittet, når man er vaccineret.

- Det kan bruges til at se, hvor hyppigt man skal vaccineres, og om der er en særlig grund til at vaccinere hyppigere, når der er forskellige mutationer af virus i omløb, siger Lars Østergaard.

Hans Jørn Kolmos, professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet, er på linje med Aarhus-professoren.

Det er bestemt positivt, at sådan et studie bliver lavet, mener han. Men man skal også kende dets begrænsninger.

Han tror, at danskerne skal indstille sig på at blive vaccineret igen med mellemrum.

- Jeg tror, det realistiske scenarie vil være, at vi skal vaccineres med et eller andet interval. Men ingen kan sige på nuværende tidspunkt, om det er et år, to år eller tre år.

- Det afhænger af, hvor hurtigt man taber immuniteten, og hvordan virus ændrer sig, siger han.

Også Lars Østergaard opfordrer - trods studiets positive konklusion - til at slå koldt vand i blodet.

- Det vil kun være dejligt, hvis vi ikke skal vaccineres så hyppigt og måske endda kun én gang.

- Men det er stadig kun laboratorieforsøg, der er lavet. Vi mangler at se, hvad effekten af vaccinerne er i praksis, og hvor lang tid effekten varer.

Studiet belyser ikke andre vaccineteknologier som den, der er brugt til Johnson & Johnson-vaccinen.

Men Ali Ellebedy, leder af studiet, forventer, at deres varighed er kortere end mRNA-vaccinernes - Pfizer/BioNTech og Moderna.