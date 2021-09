Vaccinerede plejeansatte opfordres til ugentlig coronatest

Vaccinerede medarbejdere på landets plejehjem og hjemmeplejen opfordres til at blive PCR-testet for coronavirus én gang ugentligt.

Ansatte, der ikke er vaccinerede, opfordres fortsat til at blive testet to gange om ugen.

Alle besøgende til beboere på plejehjem opfordres til at tage en enkelt test ugentligt. Det skal de, uanset vaccinationsstatus, lyder det i pressemeddelelsen.

Bliver der fundet smitte på et plejehjem, testes alle for at bryde smittekæder.

- Plejehjemsbeboere er en af de mest udsatte grupper i forhold til covid-19. Mange har allerede betalt en høj pris med måneders isolation sidste år. Det skal vi ikke ud i igen, siger social- og ældreminister Astrid Krag i pressemeddelelsen.

- Med test, rengøring og revaccination skal vi beskytte beboerne, og samtidig opretholde en god og tryg hverdag med sociale aktiviteter og besøg af venner, børn og børnebørn.

Det vil stadigvæk være muligt for medarbejdere på plejehjem at blive testet på deres arbejdsplads, som det har været hidtil.

Sundhedsminister Magnus Heunicke understreger, at opfordringerne beror på et forsigtighedsprincip.

- Da beboere på plejehjem er en særlig sårbar gruppe, og da de samtidig er nogle af dem, der blev vaccineret først, anbefales personalet i ældreplejen, ud fra et forsigtighedsprincip, fremover at blive test én gang om ugen, selv om de er vaccineret, siger sundhedsministeren i pressemeddelelsen.

- Derfor opretholder vi testmuligheder på landets plejehjem, så alle medarbejdere kan blive testet på deres arbejdsplads.

- Derudover er vi i dag også i gang med at revaccinere plejehjemsbeboerne, og så snart sundhedsmyndighederne anbefaler det, så er vi også klar til at tilbyde sundhedspersonalet et tredje stik.

Ifølge Statens Serum Institut er flere færdigvaccinerede på landets plejehjem blevet smittet, efter at plejehjemsmedarbejdere er vendt hjem fra ferie.