Vacciner til små børn er på vej: Myndighed starter vurdering

De coronavacciner, der bliver brugt i Danmark, er i dag godkendt til børn ned til 12 år. Men inden længe kan det blive udvidet til børn ned til 5 år.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har mandag påbegyndt en vurdering af, om coronavaccinen fra BioNTech/Pfizer skal tillades til børn i aldersgruppen 5-11 år.

Det oplyser EMA i en pressemeddelelse.

BioNTech/Pfizer offentliggjorde for en måned siden resultater fra et studie, hvor vaccinen er blevet testet blandt 2268 børn i aldersgruppen 5-11 år.

Børnene i forsøget har fået en tredjedel af en normal dosis fordelt over to stik.

Studiet viste ifølge de to virksomheder, at der var et "robust" niveau af antistoffer, der svarer til et andet studie, hvor personer i aldersgruppen 16-25 år fik vaccinen.

Niveauet af antistoffer er en indikation af, hvor stor beskyttelse vaccinen giver.

Samtidig var niveauet af bivirkninger sammenligneligt med aldersgruppen 16-25 år.

Vurderingen fra EMA skal føre til en anbefaling, hvorefter EU-Kommissionen skal træffe den endelige beslutning. Kommissionen plejer at følge anbefalingen.

EMA forventer at være færdig med sin vurdering i løbet af et par måneder.

For at vaccinen i sidste ende vil blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen også giver grønt lys.

Sundhedsstyrelsen direktør, Søren Brostrøm, har tidligere udtalt, at han forventer en debat om, hvorvidt man skal vaccinere børn ned til 12 år.

- Det vil afhænge af dokumentation, godkendelse, og hvordan epidemien ser ud, sagde Søren Brostrøm i august til Børsen.

Moderna - der er den anden vaccine, de danske sundhedsmyndigheder bruger - arbejder også på en godkendelse for børn under 12 år, men er ikke lige så langt i processen som BioNTech/Pfizer.