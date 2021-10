Vacciner til de yngre børn kan være på vej

Pfizers coronavaccine er nemlig ved at blive vurderet af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Det kan føre til en godkendelse inden for få måneder.

Millioner af danskere har fået et stik i skulderen med en coronavaccine. Men kun danskere over 12 år - indtil videre.

Selv om vaccinen skulle blive godkendt til de yngre børn i Danmark, er det dog ikke ensbetydende med, at de 5-11-årige bør blive vaccineret.

Det siger Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Københavns Universitet.

- Som billedet er i øjeblikket, synes jeg ikke, der er behov for at vaccinere denne aldersgruppe.

- Men det er rart at have værktøjet, hvis det løber fra os, eller noget ændrer sig, siger han.

Vurderingen fra EMA skal føre til en anbefaling, hvorefter EU-Kommissionen skal træffe den endelige beslutning. Kommissionen plejer at følge anbefalingen.

For at vaccinen i sidste ende vil blive tilbudt til danske børn, kræver det, at Sundhedsstyrelsen også giver grønt lys.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har tidligere udtalt, at han forventer en debat om, hvorvidt man skal vaccinere børn under 12 år.

- Det vil afhænge af dokumentation, godkendelse, og hvordan epidemien ser ud, sagde han i august til Børsen.

De danske børnelæger afventer vurderingen fra EMA og derefter eventuelt Sundhedsstyrelsen, før de vil forholde sig til, om det er en god idé at vaccinere danske børn mellem 5 og 11 år.

Formand i Dansk Pædiatrisk Selskab Klaus Birkelund Johansen ser dog positivt på, at en vaccine potentielt snart kan være godkendt til de yngre børn.

Der kan nemlig være situationer, hvor en vaccine til denne aldersgruppe kan gavne, mener han.

- Det er glædeligt - hvis den bliver godkendt - at vi så har en vaccine, vi kan tilbyde børn i risikogruppen for at få et mere alvorligt forløb med covid.

- Og vi vil også kunne give en vaccine til børn, hvis nære familiemedlemmer ikke danner antistoffer ordentligt - det kan være kræftsyge - og hvor vaccination af børnene kan være med til at beskytte de voksne mod et alvorligt covid-forløb, siger han.

Antallet af coronasmittede i Danmark er steget den seneste tid. Positivprocenten - der angiver hvor stor en andel af prøverne, som er positive - var for en måned siden 0,86. Tirsdag var den 1,85 - den højeste siden 12. august.

Og det kan være tegn på en tiltagende epidemi. Det er især forventningen, at børn under 12 år vil drive smitten den kommende tid.

Børn bliver dog ikke så syge af covid-19 som voksne, og det er også et argument for at holde igen med at vaccinere alle børn, mener Allan Randrup Thomsen.

Ifølge ham er den naturlige immunitet, der kan opnås efter smitte, bedre end den fra vaccination.

Pfizer/BioNTech offentliggjorde for en måned siden resultater fra et studie, hvor deres coronavaccine er blevet testet blandt 2268 børn i aldersgruppen 5-11 år.

Et studie med 2268 børn i aldersgruppen 5-11 år, der har modtaget Pfizer/BioNTechs coronavaccine, viser ifølge de to virksomheder, at vaccinen er sikker og indikerer en god beskyttelse mod sygdommen.