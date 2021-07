Vaccineplan fremrykkes

Alle borgere i Danmark, der ønsker det, ventes ifølge ny vaccineplan at være færdigvaccineret mod coronavirus inden 29. august. Det er to uger før end hidtil ventet.

Den nye prognose for vaccination i Danmark kommer, efter at det er blevet meldt ud, at Danmark modtager flere vaccinedoser fra Moderna og Pfizer/BioNTech. Det er de to vacciner, der indgår i det generelle vaccinationsprogram.

Ændringen i vaccineplanen kommer særligt til at få betydning for de 30-34-årige, som tidligere kan komme i gang med at blive vaccineret.

- Der kommer rigtig mange vacciner til Danmark i den kommende tid. Det gør, at vi nu kan fremrykke vaccination af de 30-34-årige.

- Lige præcis den gruppe har jo ventet længe og tålmodigt, og det er en stor glæde, at vi har fået mulighed for at rykke deres vaccination frem, siger Helene Probst, vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.