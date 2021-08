Da myndighederne begyndte at give covid-19-vacciner i Danmark, var der lange køer til at få et stik. Nu er tempoet på udrulningen imidlertid faldet til det laveste i tre måneder. (Arkivfoto)

Vaccinationstempo falder til det laveste i tre måneder

Tempoet for udrulningen af vacciner mod covid-19 er klinget af hen over sommerferien, og i sidste uge blev der givet det laveste antal stik i cirka tre måneder.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

I uge 30, som gik frem til 1. august, blev der givet i alt 473.927 stik med en vaccine mod covid-19. Til sammenligning er der gennemsnitligt blevet givet cirka 610.000 stik om ugen i de seneste tre måneder.

I et interview med TV Midtvest udtrykker direktør i Region Midtjylland Ole Thomsen bekymring, fordi der er mange ledige vaccinetider i regionen.

- Det er da alarmerende. Det er ikke bare vigtigt og godt for den enkelte at blive vaccineret, men også for hele samfundet. Så vi skal have flere ind i til vaccinationsprogrammet, siger Ole Thomsen.

Han nævner blandt andet sommerferien som et bud på, hvorfor midtjyderne i mindre grad bliver vaccineret i øjeblikket.

Michael Bang Petersen, som er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder af Hope-projektet, som følger danskernes adfærd under coronaepidemien, mener også, at sommerferien kan læses i tallene.

Men det betyder også noget, at en stor del af dem, der i forvejen var positivt stemte overfor vaccinen, nu er færdigvaccinerede.

- Meget skyldes, at vi er ved at være igennem den gruppe af befolkningen, som kommer hurtigt og tager imod tilbuddet, siger Michael Bang Petersen.

Omkring ti procent af befolkningen tvivler på, om de vil have vaccinen, mens fem procent ligefrem er skeptiske.

- Det betyder, at vi nu er igennem langt de fleste af dem, som er positive over for vaccinen, og at vi i en vis udstrækning er i gang med de tvivlende, siger Michael Bang Petersen.

En anden grund, nævner han, er, at befolkningen i øjeblikket ikke er særlig bekymret for covid-19.

- Hvis man er en smule bekymret for bivirkninger eller for, om vaccinen er effektiv, kan man være motiveret til at se tiden an, fordi man ikke ser et akut behov nu og her, siger han.

Omkring 85 procent af dem, der er inviteret til vaccination, er enten i gang med at blive vaccineret eller færdigvaccineret.

Hvis man ser på hele befolkningen - herunder børn under 12 år, der ikke er inviteret - har 72 procent påbegyndt vaccinationen mod covid-19. 54,9 procent af befolkningen er færdigvaccineret.