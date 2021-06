Vågeblus bragte folkestyret på overarbejde

Onsdag holdes den traditionsrige afslutningsdebat i Folketinget.

Den markerer afslutningen på et år, hvor S-regeringen fik gennemført to prestigeprojekter samt nogle udskudte projekter. Men den led også nederlag, som har givet regeringen de første alvorlige ridser i lakken.

Ser man bort fra aftaler, hvor corona indgår, har politikerne stadig nået en del trods den delvise nedlukning.

* Prestigeprojekter blev gennemført trods skepsis

Det helt store valgløfte fra regeringen var en ny pensionsordning tiltænkt nedslidte og bryggeriarbejderen Arne. Han blev ansigtet på forslaget.

Statsminister Mette Frederiksen (S) håbede at få landet aftalen inden Folketingets åbning i oktober. Men i stedet lykkedes det regeringen at lande det store valgløfte en uge senere trods stor skepsis fra modstandere.

Et andet stort ønske om at tvangsfjerne udsatte børn tidligere blev lanceret i Frederiksens første nytårstale. Men aftalen endte lidt anderledes end det oprindelige udspil fra regeringen, da forslag om lempet adoptionskrav blev fjernet fra aftalen.

Regeringen har også mødt stor modstand for forslaget om modtagecentre for asylansøgere i tredjelande. Politiske modstandere tror ikke på det. Og FN opfordrer Folketinget til at droppe et lovforslag, der skal danne lovgrundlag for idéen. Et forslag, der ventes vedtaget senere på ugen.

* Udskudte projekter blev gennemført

Foruden udspillet om tvangsfjernelser var også politiforliget forsinket med et år. En aftale blev indgået i december med blandt andet flere betjente, 20 nye nærpolitistationer og flere årsværk til behandlingen af straffesager.

Enhedslisten var for første gang med i forliget, mens det store oppositionsparti Venstre trådte ud på grund af mindre skattestigninger. Det vakte stor opsigt og kritik af liberalisterne, at de ikke er med i noget så grundlæggende som en aftale om politiet.

* Grønne aftaler og sikkerhed

Regeringen blev i december enig med støttepartierne om at gøre det dyrere at køre sort og billigere at køre grønt. Og en ny aftale for elbiler skønnes at medføre 775.000 el- og hybridbiler i 2030.

Samme måned blev partier enige om fra 2050 at stoppe oliejagten, der har sikret mange milliarder kroner til statskassen siden 1972.

Desuden gav et bredt flertal i februar 1,5 milliarder kroner til Forsvaret for at styrke overvågningen af Arktis gennem droner og satellitter.

* Nederlag til regeringen

Regeringen står ifølge iagttagere historisk stærkt. Men der har også været nederlag i folketingsåret. Og det gælder på to kerneområder for regeringen: udlændinge- og klimapolitik.

Langeland blev foreslået som hjemsted for et nyt udrejsecenter for kriminelle udviste udlændinge. Men regeringen havde ikke sikret sig flertal. I stedet endte sagen i politisk dødvande.

Støttepartierne fik også en mere end tiltrængt sejr, da regeringen gik med til at sætte et relativt højt delmål for mindre udledning af drivhusgasser i 2025.

Desuden gik Socialdemokratiet i en kovending med til at hjemtage tre danske mødre og op mod 19 børn fra en fangelejr i Syrien. Flere ministres skæbne var på spil. Og sagen endte med en næse til udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og regeringen kort før folketingsårets udløb.

Således sluttede folketingsåret lige så dramatisk, som det blev indledt, da Mogens Jensen (S) måtte gå som minister på grund af minksagen.