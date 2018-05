Vådeskud ved synagoge ender med sigtelse til soldat

Efterforskningen af et vådeskud ved synagogen i Krystalgade i København er nået så langt, at man snart er klar til at rejse sigtelse.

Det var en betjent, der lørdag 5. maj blev ramt i armen af skuddet, der faldt i vagtstuen i det centrale København.

- Vi er stadig i fuld gang med efterforskningen, men på baggrund af de foreløbige undersøgelser vil der blive rejst sigtelse mod den person, der var årsag til vådeskuddet, siger Claus Risbjerg.

Claus Risbjerg ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå i detaljer med, hvordan sigtelsen helt nøjagtigt kommer til at lyde.

Betjenten var ikke på noget tidspunkt i livsfare, men han blev fragtet til et sygehus for at få tjekket sine skader.

Claus Risbjerg kan ikke oplyse om, hvor mange skud der blev affyret, eller hvor mange personer der var til stede.

- Men skuddet blev affyret med den militærriffel, som forsvarets personel helt standard får udleveret, fortæller han.

Betjente har siden september sidste år haft selskab af soldater i bevogtningen af synagogen.

De udstationerede soldater er til enhver tid underordnet et medlem af politiet.

Soldaterne har været omkring to uger på skolebænken for at blive klar til at aflaste kollegerne i politiet.